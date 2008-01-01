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Новости погоды

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На Южном Урале прошли сильные снегопады

ИА "Метеоновости" / 11:30 Вторник, 24 октября

  Южный Урал в минувший день, 23 октября, находился в тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Циклонический вихрь, закрутившийся на волне близ Каспия, перемещался на северо-восток, затем углубился за счет объединения с малоподвижным циклоном, кружившим над югом Западной Сибири. Южный Урал пересекали атмосферные фронты. Именно с ними здесь были связаны сильные снегопады и порывистый ветер. Снегопады начались во второй половине дня и будут продолжаться до вечера 24 октября. Менее, чем за сутки, в Челябинской области выпало до 12 мм осадков, а в Курганской области до 14 мм. Таким образом, на Южном Урале установился снежный покров, высота его за прошедшие сутки увеличилась в отдельных районах на 10-15 см.

25 октября атмосферное давление в регионе начнет расти, облаков и осадков станет меньше. Небольшие осадки возможны в Челябинской и Курганской областях 26 октября. А ближе к пятнице, 27 октября, погода на Южном Урале начнет портиться. Регион окажется в барической ложбине, атмосферные фронты принесут снегопады, в отдельных районах ожидается сильный снег, температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, днем около нуля. Снежный покров увеличится. / meteonovosti.ru /
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