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Новости погоды

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В Новороссийске снова бора

ИА "Метеоновости" / 09:54 Вторник, 24 октября

  На черноморском побережье Краснодарского края и Крыма складывается типичная ситуация для усиления северо-восточного ветра.

По акватории Черного моря будет двигаться балканский циклон, а с севера на Европейскую территорию переместится антициклон из Скандинавии. Поток холодного воздуха, который будет распространяться по периферии северного антициклона, прежде чем обрушиться на Черноморское побережье, встречает на своем пути Маркотхский хребет, либо Крымские горы. Преодолевая препятствие, бора с огромной силой обрушивается на побережье. 25 и 26 октября в районе Новороссийска ветер будет достигать до 25 м/с. Кроме того, 24 и 25 октября в Крыму тоже северо-восточный ветер усилится до 20-25 м/с. Из-за южного циклона 26 октября в Волгоградской области и в Краснодарском крае пройдет сильный дождь, прогремит гроза на Черноморском побережье. / meteonovosti.ru /
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