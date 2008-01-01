Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
24 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:58 Вторник, 24 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет продолжать находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Ветер северного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и в области сохранится повышенное атмосферное давление на фоне холодной, свойственной уже ноябрю, погоды. Такой тип погодных условий относится к спастическому. На него обострением самочувствия отреагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны приступы стенокардии, скачки артериального давления, возникновение чувства немотивированной тревоги, приступы мигрени. При ухудшении состояния врачи рекомендуют снять болевые симптомы, а затем уже принимать лекарства, связанные с основным заболеванием. Желательно в такой день соблюдать режим труда и отдыха, несмотря на холодную погоду, чаще бывать на свежем воздухе, нормализовать сон.

Геомагнитный фон 24 октября прогнозируется неустойчивым. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
-3
Вт.
24 окт.
+5
Ср.
25 окт.
+3
Чт.
26 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Алис-Спрингс		 -26
Тикси

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Сатна

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100