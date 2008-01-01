

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:58 Вторник, 24 октября



Предстоящим днем столичный регион будет продолжать находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Ветер северного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и в области сохранится повышенное атмосферное давление на фоне холодной, свойственной уже ноябрю, погоды. Такой тип погодных условий относится к спастическому. На него обострением самочувствия отреагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны приступы стенокардии, скачки артериального давления, возникновение чувства немотивированной тревоги, приступы мигрени. При ухудшении состояния врачи рекомендуют снять болевые симптомы, а затем уже принимать лекарства, связанные с основным заболеванием. Желательно в такой день соблюдать режим труда и отдыха, несмотря на холодную погоду, чаще бывать на свежем воздухе, нормализовать сон.



Геомагнитный фон 24 октября прогнозируется неустойчивым. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



