

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 23 октября



Погоду в Москве и области будет определять перемычка высокого давления. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2..+1. Ветер северный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



