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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:36 Понедельник, 23 октября
Погоду в Москве и области будет определять перемычка высокого давления. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -1..+1 градус, по области -2..+1. Ветер северный 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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