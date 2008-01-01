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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 23 октября



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном 0..+1 градус, Восточном 0..+1 градус, Юго-восточном +1..+2 градуса; Южном +1 градус; Юго-западном +1 градус, Западном 0..+1 градус, Северо-западном +1 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха 0..+1 градус. / meteonovosti.ru /



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