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Новости погоды

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Мощный циклон будет бушевать на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 15:11 Понедельник, 23 октября

  Мощный циклон, которому дал жизнь бывший тайфун "Лан" и охотоморский вихрь, будет бушевать над Камчаткой, северной частью Курильских островов и югом Берингова моря.

На Курильских островах 24 октября на юге сильный дождь, ветер 27-32 м/с, 25 октября на севере ветер 20-25 м/с. Во вторник, 24 октября на юге Камчатского края осадки в виде дождя и снега, на побережье ветер 25-30 м/с.

Кроме островов на побережье Магаданской области разыграется непогода уже с сегодняшнего дня. А 24 октября на территории области пройдет сильный снег с метелью и ветром 25-30 м/с, 25 октября еще ветер будет усиливаться 20-25 м/с.

На всех, без исключения, морях российского Дальнего Востока поднимутся высокие волны. Так, к востоку от Японии и Курильских островов до 160o отмечался южный ветер 22-27 м/с, высота волн 5-9 м. На Беринговом море южный ветер 10-15 м/с с порывами до 25 м/с, на западе моря - северо-западный 9-14 м/с, высота волн 2-5 м. На Охотском море ветер северной четверти 10-15 м/с с порывами до 25 м/с, на востоке моря - южный 7-12 м/с, высота волн 1-5 м. На Японском море ветер северо-восточный 15-20 м/с с порывами до 25 м/с, высота волн 2-5 м. / meteonovosti.ru /
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