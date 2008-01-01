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В Магаданской области ухудшается



ИА "Метеоновости" / 14:14 Понедельник, 23 октября



Циклон в прошедшие выходные дни бушевал метелями на севере Хабаровского края. 22 октября в поселке Улья выпало 42 мм осадков в виде снега и мокрого снега., усиливался ветер до 14 м/с. На острове Байдукова при входе в Амурский лиман ветер вчера, 22 октября достигал 20 м/с. Снежный покров на севере Хабаровского края местами достигает 36 см (п. Арка). В самой Улье высота снега 4 см. На побережье, в Охотске снега нападало 10 см.



На очереди на пути циклона Магаданская область. 23-24 октября на востоке Ольского городского округа (Магаданская область) ожидается снег (24 ок-тября сильный), метель, ветер 23-28 м/с.







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