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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:06 Понедельник, 23 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +2 градуса, Северном 0..+1 градус, Северо-восточном +1..+2 градуса, Восточном 0..+2 градуса, Юго-восточном 0..+3 градуса; Южном 2 градуса; Юго-западном 2 градуса, Западном 0..+2 градуса, Северо-западном +1..+2 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха +1..+2 градуса. / meteonovosti.ru /



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