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Новости погоды

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В Челябинской области разыгралась метель

ИА "Метеоновости" / 13:05 Понедельник, 23 октября

  Сильная метель разыгралась сегодня утром в южных районах Челябинской области.

Из-за обильных снегопадов затруднено движение на трассе Южноуральск - Магнитогорск. Плохую видимость и сцепление колес с асфальтом экстренные службы отмечают на автодороге Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды.

Напомним, накануне в связи с прохождением снежного циклона в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 23 октября в южных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах - гололедица. Кроме того, усилится ветер, отдельные его порывы достигнут 23 метров в секунду.

Непогоду на Южный Урал принес циклон, который оформился из волновых атмосферных фронтов над северо-западом Казахстана и быстро перемещается на восток. / meteonovosti.ru /
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