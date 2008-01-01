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В Москве сохранится холодная погода со снегом



ИА "Метеоновости" / 12:19 Понедельник, 23 октября







Погода на текущей неделе останется прохладной. В начале недели придет антициклон из Скандинавии. 24 и 25 октября будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура ночью в Москве -2..-4 градуса, по области от 0 до минус 5 градусов. Днем температура повысится в городе до +1..+3, по области будет от 0 до +3 градусов. Погода будет соответствовать десятым числам ноября. Во второй половине недели, 26 октября южнее столичного региона будет перемещаться атлантический циклон. В ночь на четверг пройдет небольшой снег, погода слабо морозная, в Москве -2..-4 градуса, по области от 0 до -5. Днем время от времени будут приниматься осадки, преимущественно в виде снега, температура повысится в Москве до +2, по области до -2..+3 градусов. В конце рабочей недели тоже со снегом, температура в течение суток около 0 градусов. В выходные дни, по предварительному прогнозу, осадков станет меньше, ночью по-прежнему около 0, днем температура будет от 0 до +5 градусов.



Скорее всего, во второй половине недели снега на московских улицах еще нападает, но он будет подтаивать. / meteonovosti.ru /



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