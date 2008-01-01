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Новости погоды

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Сильнейшие ливни в Японии

ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 23 октября

  Тайфун "Лан" сильными ливнями обрушился на Японские острова. Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на острове Хонсю выпало до 180 мм осадков. Сильные дожди прошли и в столице страны. В Токио менее чем за сутки выпало 154 мм осадков. В результате с начала октября на город выпало более 400 мм осадков, при норме 200мм. Сильные ливни отмечались и в других городах Японии, в Осаке 134 мм, в Нагоя 178 мм. Реки острова вышли из берегов, местами наблюдались оползни.

В понедельник бывший тайфун удалится от Японии и двинется на юг Курил. / meteonovosti.ru /
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