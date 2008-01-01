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Новости погоды

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На черноморском побережье сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:23 Понедельник, 23 октября

  Под влиянием холодного атмосферного фронта, который проходил южные регионы Европейской территории, в Краснодарском крае погода испортилась. В день отъезда домой участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов прошел сильный дождь. В районе Красной Поляны выпало 35 мм осадков в виде дождя. Но больше дождя досталось Черноморскому побережью. В Адлере и Сочи дождь во второй половине вчерашнего дня и в начале ночи, в итоге выпало около 50 мм осадков.

Сегодня днем, 23 октября и 24 октября на юге Краснодарского края и в районе Сочи возможны дожди с грозами. Погода будет ветреная. Дневная температура +15,+20 градусов, 24 октября при прояснениях местами до +24 градусов. / meteonovosti.ru /
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