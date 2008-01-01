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Новости погоды

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В Москве и Московской области снежный покров

ИА "Метеоновости" / 10:52 Понедельник, 23 октября

  В Москве и Московской области в воскресенье к вечеру закружил снежок в зоне волнового атмосферного фронта. А температура к этому времени уже понизилась до слабо отрицательных значений. При такой ситуации снег не таял и остался лежать на земле. Его отметили многие метеостанции. Так следы снежного покрова наблюдались утром в понедельник, 23 октября на северо-востоке столицы (в районе ВДНХ), на севере (в Тушино и в районе сельскохозяйственной Академии), в Кунцево, на Воробьевых горах, в Измайлово и даже ближе к центру города в районе Звенигородского шоссе, дом 28. В Тушино и Измайлово снега зафиксировано до 1 см.

В Московской области снежный покров до 1 см отмечен на западе в районе Можайска, северо-западе, в Клину, на севере, в Дмитрове, на востоке и юго-востоке, в Павловском Посаде и Черустях, а также на юго-западе, в Подмосковной.

К сведению, впервые за эту осень 22 октября средняя суточная температура перешла через 0 градусов в сторону отрицательных значений и составила минус 0,2 градуса. Такая температура соответствует по московскому климату 11 ноября. То есть, погода установилась прямо ноябрьская. / meteonovosti.ru /
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