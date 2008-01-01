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Новости погоды

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Морозные ночи в центральных областях

ИА "Метеоновости" / 09:57 Понедельник, 23 октября

  В воскресенье в центральных областях подморозило. Температура понижалась на севере, в том числе и в Московской области до -1,-3 градусов. На северо-западе и севере Центрального округа было местами -5,-7 градусов. Кроме того, местами прошли осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах наблюдался туман при видимости 500 метров.

В понедельник под влиянием антициклона с северо-запада в Центральном округе местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха ночью тоже везде отрицательная, до -7 градусов, понизится и температура днем, -2..+4 градуса. Местами на севере центральных областей возможно сохранятся следы снежного покрова. Такая погода для Центра России считается прохладной, температура воздуха на несколько градусов ниже положенной нормы. Обычно, например, в Москве для этих чисел центрального осеннего месяца средняя суточная температура должна быть +3,5 градуса. Сейчас она будет порядка +1 градуса.

А дневная температура воздуха незначительно отойдет от нулевой отметки, ее максимальное значение прогнозируется от 1 до 3 тепла. Это значение далеко от рекордного. Самая холодная ночь на 23 октября отмечалась в далеком 1925 году. Под утро температура понизилась до -13.2 градусов.

Самым теплым сегодняшний день был уже в современной истории, в 1989 году, днем потеплело до +15.9 градусов.

Сильными осадками отметился этот день в 1970 году. За сутки на московскую землю вылилось 20,2 мм, то есть примерно третья часть от месячной нормы, которая составляет в октябре 59 мм. И это суточный рекорд для 23 октября. / meteonovosti.ru /
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