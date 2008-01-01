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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:51 Понедельник, 23 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области 0..+3 градуса. Ветер северного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.



Атмосферное давление в столичном регионе немного подрастет и останется повышенным, температура понизится и станет уже ниже климатической нормы. Понижение температуры и осадки могут стать причиной обострения заболеваний суставов и позвоночника, бронхов и легких. А возмущения геомагнитного поля вызвать недомогание у людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Из-за понижения температуры число заболевших простудными и вирусными заболеваниями может возрасти. Одевайтесь по погоде! И будьте осторожны: в ночные и утренние часы на дорогах уже скользко! / meteonovosti.ru /



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