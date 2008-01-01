Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
22 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальневосточных островах скажется влияние тайфуна "Лан"

ИА "Метеоновости" / 14:06 Воскресенье, 22 октября

  Тайфун "Лан" выходит вечером 22 октября на Японские острова. В начале рабочей недели, 23 октября его влияние распространится и на Российский Дальний Восток. Прежде всего, на островах будет сильный ветер и пройдут дожди. 23 октября на Курильских островах дождь, местами сильный, ветер 22-27 м/с. На Сахалине в северных районах ветер 15-20 м/с. Другой - "охотоморский" циклон принесет на юг Камчатского края сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье ветер будет достигать 17-22 м/с, на севере края местами пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Пн.
23 окт.
+3
Вт.
24 окт.
+5
Ср.
25 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Сен-Луи		 -29
Батагай-Алыта

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Сьюдад-Обрегон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100