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На Дальневосточных островах скажется влияние тайфуна "Лан"



ИА "Метеоновости" / 14:06 Воскресенье, 22 октября



Тайфун "Лан" выходит вечером 22 октября на Японские острова. В начале рабочей недели, 23 октября его влияние распространится и на Российский Дальний Восток. Прежде всего, на островах будет сильный ветер и пройдут дожди. 23 октября на Курильских островах дождь, местами сильный, ветер 22-27 м/с. На Сахалине в северных районах ветер 15-20 м/с. Другой - "охотоморский" циклон принесет на юг Камчатского края сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье ветер будет достигать 17-22 м/с, на севере края местами пройдут осадки (мокрый снег, дождь), ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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