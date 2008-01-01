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Новости погоды

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К Японии приближается тайфун "Лан",

ИА "Метеоновости" / 13:59 Воскресенье, 22 октября

  Авиаперевозчики Японии отменили или перенесли сотни рейсов из-за приближающегося тайфуна "Лан", передают информационные Агентства. Сегодня вечером (22 октября) стихия вплотную подойдет к центральным районам страны.

По данным Японского метеоагентства, "Лан", ставший 21-м тайфуном в этом сезоне, сейчас находится к юго-востоку от Окинавы и движется в направлении острова Хонсю со скоростью 35 километров в час. В его центре скорость ветра достигает 50 метров в секунду, а порывов - 70 метров в секунду.

Усиление ветра и сильные дожди фиксируются в радиусе нескольких сотен километров. Влияние стихии уже ощущает население острова Сикоку, а вскоре почувствуют и жители региона Токай. Ухудшение погоды в ближайшие часы ожидается и в столичном регионе. До Токио тайфун дойдет в ночь на понедельник.

Между тем в Японии в воскресенье пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Непогода может серьезно повлиять на явку. Такой эффект от тайфуна уже наблюдался на выборах в нижнюю палату в 1979 году. / meteonovosti.ru /
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