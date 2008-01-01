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На юге России усиливается ветер



ИА "Метеоновости" / 13:51 Воскресенье, 22 октября



На юг России с сильным ветром рвется прохлада.



Сегодня местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, в горах со снегом, на Черноморском побережье Краснодарского края с грозой при прохождении холодного атмосферного фронта, на юге Краснодарского края, в республиках Северного Кавказа сильные осадки и только в Адыгее без осадков. Начнет усиливаться ветер: в Астраханской области, Краснодарском крае и Адыгее северо-восточный 14-19 м/с. Температура воздуха днем по северной половине понизится до +5,+10, местами еще будет +15, теплее только в предгорьях и в районе Туапсе-Сочи, до +20. В Крыму местами небольшой дождь, ветер до 15 м/с, похолодает до +13,+18. В начале рабочей недели станет еще ветренее. 24 и 25 октября северо-восточный и восточный ветер по Северо-Кавказскому региону будет усиливаться до 15-20 м/с, в Новороссийске порывы штормовой силы (бора).



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