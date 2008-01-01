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Новости погоды

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На юге Сибири с осадками и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:35 Воскресенье, 22 октября

  При прохождении атмосферного фронта в Хакасии прошел очень сильный снег, выпало до 42 мм осадков, ветер усиливался до 21 м/с, в Алтайском крае тоже отмечались сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, до 18 мм, в центральных и южных районах Красноярского края были сильный дождь, до 23 мм,

В начале недели в центральных районах Красноярского края местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, будет ветер с порывами до 14 м/с, на дорогах местами гололедица, в земледельческой зоне местами ожидается временный снежный покров. На юге края местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег), ветер с порывами до 14 м/с. днем +4..+9, местами 0..+2, на дорогах местами гололедица, в земледельческой зоне местами ожидается временный снежный покров. В Хакасии местами небольшой и умеренный дождь, в горах мокрый снег, снег, порывы ветра до 13-18 м/с, днем +5..+10, местами 0..-5. В Тыве местами небольшой дождь, мокрый снег, ветер с порывами 12-17 м/с, днем +8..+13, местами +3..+8.

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