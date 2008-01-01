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Новости погоды

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На Дальнем Востоке непогода

ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 22 октября

  На Дальний Восток в выходные дни циклон принес ненастье. 21 и в ночь на 22 октября в Хабаровском крае прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало до 40 мм осадков, на севере и на побережье была метель при ветре до 26 м/с, на Сахалине отмечался сильный дождь, до 21 мм, на юге Курильских островов до 26 мм, в Камчатском крае ветер усиливался до 21 м/с, в Чукотском округе была метель при ветре до 23 м/с. Циклон будет продвигаться вдоль побережья Охотского море на север. 23 октября на севере Хабаровского края будут продолжаться осадки в виде мокрого снега и снега, на побережье ветер будет усиливаться до 20-25 м/с, на Курильских островах пройдет сильный дождь, ветер ожидается с порывами 22-27 м/с, на юге Камчатского края прогнозируются сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег) и ветер 17-22 м/с.

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