|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 22 октября
В 12 часов утра в Москве температура повысилась на станции ВДНХ до +1,5 градуса. Примерно столько же было и в других районах города. Немногим ниже, но тоже положительной, была температура на юго-западе столицы. В районе МГУ всего +0,1 градуса. Осадков нигде не было. Слабый ветер дул с северо-запада. Атмосферного давление сохранялось повышенным, примерно 750 мм рт. ст. Относительная влажность понизилась до 70%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.