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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 22 октября

  В 12 часов утра в Москве температура повысилась на станции ВДНХ до +1,5 градуса. Примерно столько же было и в других районах города. Немногим ниже, но тоже положительной, была температура на юго-западе столицы. В районе МГУ всего +0,1 градуса. Осадков нигде не было. Слабый ветер дул с северо-запада. Атмосферного давление сохранялось повышенным, примерно 750 мм рт. ст. Относительная влажность понизилась до 70%. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Сьюдад-Обрегон

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