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В Москве выпал первый снег



ИА "Метеоновости" / 11:14 Воскресенье, 22 октября



Утром 22 октября москвичи и жители окрестностей столицы увидели первые следы снега. Более заметным снег оказался на стеклах машин. Выпавший снег не успел растаять, так как температура воздуха опустилась до небольших минусовых значений. На дорогах, где было сыро, образовалась небольшая гололедица. Выпавший снег можно считать временным, хотя небольшие осадки в ближайшее время в Москве будут и при холодной погоде, скорее всего, в виде снега и мокрого снега. Но днем температура все же слабо положительная, поэтому снег будет таять. К сведению в прошлом году следы снега появились в Москве в самом конце октября 27 числа. И тогда он тоже растаял. А настоящего снега москвичи ждали еще долго. / meteonovosti.ru /



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