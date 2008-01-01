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На Великобританию обрушился мощный циклон



ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 22 октября



В Великобритании разгулялся мощный шторм "Брайан", сотни тысяч людей уже остались без электричества. Синоптики не исключают вероятность усиления ветров. Утром в субботу были зафиксированы порывы ветра скоростью до 112 км/ч. Синоптики предупреждают об угрозе подтопления, отключения электроэнергии и проблем с транспортным сообщением. Предупреждение "желтого" уровня о сильном ветре действуют в Уэльсе, на юге и в центре Англии. По всей Англии действуют семь предупреждений о возможных затоплениях, столько же предупреждений обнародовано и в Уэльсе. В начале недели трое людей погибли, а сотни тысяч людей - в основном в Ирландии - остались без электричества после того, как ураган "Офелия", ослабевший до уровня шторма, ударил по Британским островам. Накануне вечером сильный ветер и высокие волны достигли западного побережья Ирландии. Порывы ветра достигали скорости 130 км/ч, сообщали ирландские синоптики, в некоторых районах были подтопления из-за повышенного уровня воды в реке Шаннон. Ирландская власть выпустила "оранжевое" предупреждение - второе по уровню опасности - для семи ирландских графств и посоветовала автомобилистам быть внимательными, поскольку деревья, ослабленные еще прошлым штормом, могут упасть. Однако ожидается, что порывы ветра будут все же менее сильными, чем во время "Офелии". В Уэльсе движение поездов и паромов отменены, закрыты дороги у моря. Самый сильный порыв ветра зафиксирован в Мамблси, что на запад от Свонзи, - 114 км/ч. Власти Уэльса заявила, что прибрежные районы, скорее всего, будут "на эти выходные чрезвычайно опасными", скорость ветра может превышать 100 км/ч. Городской совет Кередигиона, что в Уэльсе, предупредила жителей о необходимости "держаться подальше" от набережных и "соблюдать осторожность" в низинах, где возможны затопления. Кроме предупреждений о затоплении, Агентство охраны окружающей среды сообщило, что в 40 районах подтопления теоретически возможные - большинство из них на западе и юго-западе Англии. Барьеры для защиты от наводнений были установлены в нескольких районах страны, однако Фрэнк Ньюэлл из Агентства по охране окружающей среды считает, что шторм на море будет слабее, чем прогнозировали. Железнодорожные компании сообщили, что погода может повлиять на движение поездов, в некоторых районах установлены специальные ограничения скорости. Представитель Агентства по охране окружающей среды Бен Люки призвал людей не делать селфи и не позировать для фотографий во время неблагоприятных погодных условий. "Мы призываем людей оставаться в безопасных местах и предупреждаем, что не нужно подвергать себя излишней опасности, делая селфи во время шторма" или отправляясь в поездку на машине по затопленной территории", - заявил он.



















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