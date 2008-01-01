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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:28 Воскресенье, 22 октября

  В 10 часов утра в Москве сохранялся небольшой мороз. На ВДНХ термометры показывала почти минус 2 градуса. Примерно столько же было и в других районах города. Немногим выше, но тоже отрицательная была температура на юге столицы. Осадков нигде не было. Ветер дул с северо-запада со средней скоростью 1-4 м/с. Атмосферного давление сохранялось повышенным, примерно 750 мм рт. ст. Относительная влажность, как и положено осенним утром, 80-85%.

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