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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 22 октября



Большая часть центрального месяца осени позади, и погода начинает перестраиваться на предзимье. В столице уже похолодало и не только сегодня, но и до конца недели температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже нормы. Сегодня температура воздуха незначительно отойдет от нулевой отметки, ее максимальное значение прогнозируется от 2 до 4 тепла. Это значение далеко от рекордного. Самая холодная ночь на 22 октября отмечалась в далеком 1892 году. Под утро температура понизилась до -10.2 градусов.



Самым теплым сегодняшний день был в 1935 году, днем потеплело до +16.5 градусов.



Сильными осадками отметился этот день в 1906 году. За сутки на московскую землю вылилось 53.7 мм, то есть почти месячная норма, которая составляет в октябре 59 мм. И это не только суточный рекорд, но и абсолютный рекорд центрального месяца осени.



















/ meteonovosti.ru /



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