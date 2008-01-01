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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:30 Воскресенье, 22 октября



В столичном регионе погода изменится мало. Все также находясь под влиянием Скандинавского антициклона, на его юго-восточной периферии, будет достаточно облачно и без существенных осадков. Днем температура повысится до 2..4, а по области до 0..+4 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха останется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и в области на фоне повышенного атмосферного давления и понижения температуры воздуха сформируется погода спастического типа. У каждого человека есть свой личный барометр, организм никогда не подводит и сформирует свою реакцию на погодные перемены. На данный тип погоды особенно существенным обострением самочувствия отреагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны приступы стенокардии, скачки артериального давления, возникновение чувства немотивированной тревоги, приступы мигрени. При ухудшении состояния, прежде всего, врачи рекомендуют снять болевые симптомы, а затем уже принимать лекарства, связанные с основным заболеванием. Желательно в такой день соблюдать режим труда и отдыха, несмотря на холодную погоду чаще бывать на свежем воздухе, нормализовать сон. / meteonovosti.ru /



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