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Новости погоды
На юге Европы - летняя погода
ИА "Метеоновости" / 13:12 Суббота, 21 октября
Атлантические циклоны, смещаясь по северным морям, поставляют мощное тепло на запад Евразийского континента. Среднесуточная температура воздуха от побережья Северного моря до Средиземноморья превышает норму на 4-8 градусов.
В пятницу в странах Балканского полуострова и на юге Франции дневная температура повышалась до +23,+25 градусов. В столице бывшей Югославии, Белграде, даже установлен новый суточный рекорд. В дневные часы температура воздуха повысилась до +25 и предыдущий рекорд в +24.7 градусов, удерживающийся с 2013 года, был преодолен.
Но самые высокие температуры Европы зафиксированы в Греции и на юге Испании. В пятницу днем здесь было по-летнему тепло, +28 градусов. / meteonovosti.ru /
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