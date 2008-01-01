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ИА "Метеоновости" / 12:30 Суббота, 21 октября



В полдень в Москве преобладала пасмурная погода без существенных осадков, лишь над Шереметьевом порхал слабый снег. Температура воздуха повысилась ненамного и составила от +2 градусов в северных округах города до +4 на юго-востоке. На опорной метеостанции города, ВДНХ в 12 часов было +2.7 градусов. Ветер северного и северо-западного направлений дул со средней скоростью 1-2 м/с, во Внуково порывы достигали 5 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха понизилась до 79%. / meteonovosti.ru /



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