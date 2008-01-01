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Новости погоды
Сильные осадки на Урале
ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 21 октября
Обширный циклонический вихрь принес ухудшение погоды в Уральский федеральный округ. Один из его центров кружил над Северным Уралом, другой над Средним Уралом. Сильный снег прошел в Свердловской области и Ямало-Ненецком автономном округе, выпало до 12 мм. Еще сильнее осадки отмечались в Ханты-Мансийском автономном округе, до 14 мм.
В Свердловской и Челябинской областях установился временный снежный покров, его высота колеблется от 1 до 8 см, на севере Свердловской области местами до 13 см. / meteonovosti.ru /
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