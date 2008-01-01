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Новости погоды

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Сибирский циклон расширяет зону влияния

ИА "Метеоновости" / 11:23 Суббота, 21 октября

  В минувшие сутки влияние сибирского антициклона потеснил с запада циклонический вихрь. Один его центр располагался над Карским морем, другой - над Уралом. В большей степени влияние циклона прочувствовали жители Западной Сибири. Здесь прошли осадки в основном в виде снега и мокрого снега и лишь на крайнем юге они были в виде дождя. Наибольшее количество осадков отмечалось в Алтайском крае, сильный дождь за сутки добавил в октябрьскую копилку осадков 29 мм.

Восточную Сибирь в минувшие сутки циклон еще не охватил своим влиянием, существенных осадков здесь не отмечалось. Но уже в воскресенье, по мере продвижения циклона на восток, ненастная погода ожидается на всей территории Сибири. Пройдут осадки от небольших до умеренных, ветер в порывах усилится до 14 м/с, на севере до 20 м/с.

Температурный фон останется на 2-4 градуса выше нормы. / meteonovosti.ru /
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