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В Антарктиде очередной температурный рекорд



ИА "Метеоновости" / 11:06 Суббота, 21 октября



Антарктида отличается крайне суровым климатом. На антарктической станции "Восток" 21 июля 1983 года зафиксирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических наблюдений: 89.2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли. Сейчас в Южном полушарии середина весны. Ученые зафиксировали заметное изменение климата, в сторону потепления. Уже 19 октября на станции Восток была зарегистрирована температура -38.9. что стало суточным рекордом.



Накануне, в самой холодной точке Планеты - новый рекорд. На станции "Восток" максимальная температура составила -39.1 и предыдущий рекорд со значением -43.2 градуса, удерживающийся с 2012 года был преодолен.



Потепление климата способствует таянию и отступлению ледяных щитов вглубь континента, что в свою очередь может привести к массовой гибели представителей местной флоры и фауны. / meteonovosti.ru /



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