Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
21 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Антарктиде очередной температурный рекорд

ИА "Метеоновости" / 11:06 Суббота, 21 октября

  Антарктида отличается крайне суровым климатом. На антарктической станции "Восток" 21 июля 1983 года зафиксирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических наблюдений: 89.2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли. Сейчас в Южном полушарии середина весны. Ученые зафиксировали заметное изменение климата, в сторону потепления. Уже 19 октября на станции Восток была зарегистрирована температура -38.9. что стало суточным рекордом.

Накануне, в самой холодной точке Планеты - новый рекорд. На станции "Восток" максимальная температура составила -39.1 и предыдущий рекорд со значением -43.2 градуса, удерживающийся с 2012 года был преодолен.

Потепление климата способствует таянию и отступлению ледяных щитов вглубь континента, что в свою очередь может привести к массовой гибели представителей местной флоры и фауны. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Вс.
22 окт.
+3
Пн.
23 окт.
+2
Вт.
24 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мекка		 -25
Батагай-Алыта

некомфортное место: Дублин
комфортное место: Кутаиси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100