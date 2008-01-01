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Юг Дальнего Востока засыпает снегом



ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 21 октября



На прошедшей неделе неустойчивая погода в Дальневосточном округе отмечалась в основном на юге территории. Не стало исключением и завершение рабочей недели. Активный волновой циклон, что двигался по северным провинциям Китая, оказал негативное влияние и на российскую погоду. В зону ненастья попали Амурская область и южные районы Якутии. В Якутии сильный снег добавил в октябрьскую копилку осадков 9 мм. В Амурской области снег шел вперемежку с мокрым снегом, и выпало до 17 мм.



Сегодня центр циклона переберется в Хабаровский край, а в воскресенье, углубляясь, мало изменит свое положение. На севере Хабаровского края пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, на охотском побережье ветер усилится до 23-28 м/с. Ненастная зона охватит и Сахалин, где также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на севере острова они могут быть сильными. Осадки будут сопровождаться ветром до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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