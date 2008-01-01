Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
21 октября 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг Дальнего Востока засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 10:19 Суббота, 21 октября

  На прошедшей неделе неустойчивая погода в Дальневосточном округе отмечалась в основном на юге территории. Не стало исключением и завершение рабочей недели. Активный волновой циклон, что двигался по северным провинциям Китая, оказал негативное влияние и на российскую погоду. В зону ненастья попали Амурская область и южные районы Якутии. В Якутии сильный снег добавил в октябрьскую копилку осадков 9 мм. В Амурской области снег шел вперемежку с мокрым снегом, и выпало до 17 мм.

Сегодня центр циклона переберется в Хабаровский край, а в воскресенье, углубляясь, мало изменит свое положение. На севере Хабаровского края пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, на охотском побережье ветер усилится до 23-28 м/с. Ненастная зона охватит и Сахалин, где также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на севере острова они могут быть сильными. Осадки будут сопровождаться ветром до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Вс.
22 окт.
+3
Пн.
23 окт.
+2
Вт.
24 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Мекка		 -25
Батагай-Алыта

некомфортное место: Дублин
комфортное место: Кутаиси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100