

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 21 октября



Субботнее утро встретило москвичей сырой и прохладной погодой. В большинстве районов преобладала облачная погода, и шел небольшой дождь. Не отмечалось дождя лишь в центре города, на метеостанции ВДНХ и ТСХА. Температура воздуха колебалась от +1.6 градусов в районе Шереметьева до +3.6 градусов на Балчуге. На опорной метеостанции города, ВДНХ в 9 часов было +2.4 градуса. Ветер северного и северо-западного направлений дул со средней скоростью 1-2 м/с, порывы достигали 4-6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха 87%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



