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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 21 октября

  Субботнее утро встретило москвичей сырой и прохладной погодой. В большинстве районов преобладала облачная погода, и шел небольшой дождь. Не отмечалось дождя лишь в центре города, на метеостанции ВДНХ и ТСХА. Температура воздуха колебалась от +1.6 градусов в районе Шереметьева до +3.6 градусов на Балчуге. На опорной метеостанции города, ВДНХ в 9 часов было +2.4 градуса. Ветер северного и северо-западного направлений дул со средней скоростью 1-2 м/с, порывы достигали 4-6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт ст, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха 87%. / meteonovosti.ru /
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