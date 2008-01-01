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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 21 октября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 10 по 20 октября была на низком уровне. 11-15 октября зарегистрирована умеренная геомагнитная буря. Магнитное поле Земли в конце периода менялось от спокойного до слабо возмущенного.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 21 по 28 октября солнечная активность будет, в основном, низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка для большей части времени - от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури наиболее вероятны 21-22 и 24-25 октября. / meteonovosti.ru /
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