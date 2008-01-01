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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:40 Суббота, 21 октября



Московский регион будет находиться на периферии антициклона. А это значит, существенных осадков сегодня не ожидается. С северо-западным ветром, который будет дуть со скоростью 3-8 м/с, продолжится поступление прохладного воздуха. Максимальная температура воздуха в Москве не должна превысить 3..5, по области 1..6 градусов тепла. Атмосферное давление останется чуть выше нормальных значений. Относительная влажность воздуха около 65%.



Содержание кислорода в воздухе будет в норме, лишь в утренние часы чуть выше нормы. Для большинства здоровых людей это вполне благоприятные погодные условия, но для метеозависимых нет, особенно это касается лиц склонных к сосудистым заболеваниям, гипертоники, гипотоники, с частыми признаками мигрени. У них могут возникнуть головные боли, скачки артериального давления, усиление боли в сердце. / meteonovosti.ru /



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