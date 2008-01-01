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Новости погоды

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Украина бьет рекорды по теплу

ИА "Метеоновости" / 13:57 Пятница, 20 октября

  Область повышенного атмосферного давления, раскинувшаяся над Украиной, обусловила преимущественно сухую и очень теплую погоду: среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. И в ряде населенных пунктов страны были внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой.

Рекордно высокие значения температуры зафиксированы в Ровно +21.3, что выше предыдущего на 0.7 градуса за 1990 год; в Виннице +21.4 против 1938 года с температурой +20.9. В Черновцах воздух прогревался до +24, что выше прежнего на 0.3 градуса за 1957 год; в Кропивницком +23, что выше предыдущего рекорда почти на 2 градуса (+21.1 за 1955 год).

В субботу западные области накроет атмосферный фронт, который и прольет небольшие дожди. В субботу зона осадков распространится на Винницкую и Одесскую области, а в начале новой недели и на восточные районы, сбивая тепло. / meteonovosti.ru /
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