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На Урал наступает зима



ИА "Метеоновости" / 13:19 Пятница, 20 октября



Сегодня, в последний рабочий день на этой неделе, Средний Урал находится в зоне холодного атмосферного фронта. Его перемещение сопровождается осадками в виде ливневого дождя со снегом, ветер усиливается в порывах до 15 м/с. На термометре +3, но при таких условиях погоды тянет на -1 градус.



Вслед за холодным фронтом идет арктический воздух, который проберется и на юг региона. 20 октября на юге Уральского округа гололед, гололедица, налипание мокрого снега, ветер в порывах 15-20 м/с.



В субботу, в тыловой части циклона, продолжится вторжение арктического воздуха. Пройдет небольшой. в горах умеренный снег, поднимется поземок, на отдельных участках дорог гололедица, ветер окрепнет в порывах 15 м/с, в Свердловской области до 18 м/с. Ночью мороз окрепнет до -2..-7, в Челябинской области до 0..-5, а на севере и в горах до -8 градусов, днем на Среднем Урале до -2, на Южном Урале не выше +5 градусов.



Первая репетиция зимы на Урале пройдет успешно. / meteonovosti.ru /



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