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В Антарктиде рекордно высокая температура



ИА "Метеоновости" / 13:03 Пятница, 20 октября



В нынешнем году в Антарктиде, самом холодном материке планеты, ученые зафиксировали заметное изменение климата, в сторону потепления. И накануне 19 октября, на ст. Восток была зарегистрирована высокая температура -38.9, что выше предыдущего рекорда на 5.1 градуса, продержавшегося с 2001 года.



Потепление климата способствует таянию и отступлению ледяных щитов вглубь континента, что в свою очередь может привести к массовой гибели представителей местной флоры и фауны. / meteonovosti.ru /



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