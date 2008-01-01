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Новости погоды

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В Антарктиде рекордно высокая температура

ИА "Метеоновости" / 13:03 Пятница, 20 октября

  В нынешнем году в Антарктиде, самом холодном материке планеты, ученые зафиксировали заметное изменение климата, в сторону потепления. И накануне 19 октября, на ст. Восток была зарегистрирована высокая температура -38.9, что выше предыдущего рекорда на 5.1 градуса, продержавшегося с 2001 года.

Потепление климата способствует таянию и отступлению ледяных щитов вглубь континента, что в свою очередь может привести к массовой гибели представителей местной флоры и фауны. / meteonovosti.ru /
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