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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Пятница, 20 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6 градусов, Северном 5-7 градусов, Северо-восточном 5-6 градусов, Восточном 5-6 градусов, Юго-восточном 6-7 градусов; Южном 7 градусов; Юго-западном 6 градусов, Западном 5-6 градусов, Северо-западном 6-7 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 5-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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