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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Пятница, 20 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6 градусов, Северном 5-7 градусов, Северо-восточном 5-6 градусов, Восточном 5-6 градусов, Юго-восточном 6-7 градусов; Южном 7 градусов; Юго-западном 6 градусов, Западном 5-6 градусов, Северо-западном 6-7 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 5 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 5-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+6
Пт.
20 окт.
+7
Сб.
21 окт.
+5
Вс.
22 окт.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Мекка		 -24
Тикси

некомфортное место: Охотск
комфортное место: Лемнос

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