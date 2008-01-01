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Новости погоды

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Южные районы Дальнего Востока атакует циклон

ИА "Метеоновости" / 12:30 Пятница, 20 октября

  Циклон, уроженец северных провинций Китая, пройдя через Амурскую область, выйдет на Хабаровский край. По пути своего следования он отметится осадками разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сопровождаться порывистым ветром.

В субботу, в тылу циклона, в Амурской области понижение температуры днем до -3, а по северу местами до -8 градусов, в отдельных районах будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега, ветер окрепнет в порывах до 17 м/с, на дорогах снежный накат и гололедица. В Хабаровском крае, во власти циклона, облачно, будет лепить мокрый снег вперемежку с дождем, на севере - сильный мокрый снег на Охотском побережье ветер усилится до штормового, 23-28 м/с. Столбик термометра поползет вниз, днем только 6..11, на севере до +3, а местами воздух прихватит морозец до -5 градусов. А вот жителям Приморья с погодой повезет. В теплом секторе циклона после полудня до +18, на северо-востоке до +12 градусов, но настроение могут подпортить небольшие, местами умеренные дожди. / meteonovosti.ru /
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