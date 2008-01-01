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На Западную Европу надвигается очередной штормовой циклон



ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 20 октября



циклон, который выглядит пока довольно безобидно. Но в ближайшие сутки он усилится и принесет немало неприятностей.



20 октября, его центр с давление 1000 гПа вышел на восточное побережье Британских островов, получив поддержку от атмосферных фронтов, он углубился, давление в центре понизилось до 995 гПа. Циклон растет в высоту и в выходные дни станет высоким, а это значит, будет малоподвижным и "зависнет" над Великобританией, тем более, что на восток его не пропустит антициклон, с центром над Финляндией.



В систему циклона будут вливаться мини-циклоны, которые и обусловят его дальнейшее углубление, в субботу днем в центре менее 990 гПа. Столь стремительное развитие атлантического циклона скажется и на его нраве. Те погодные катаклизмы, которые он преподнесет, могут быть сравнимы с ураганом "Офелия".



В числе "избранных" Великобритания, Нидерланды, Дания, Норвегия и Швеция. Вот узкий круг стран, которым достанется большое количество дождей, сопровождаемое порывистым, в отдельных районах штормовым, а на побережье и ураганным ветром.



Дожди зарядят в субботу и продлятся 2-3 суток. Основной удар стихи придется на Британские острова, где дожди могут быть сильные и очень сильные, ветер окрепнет в порывах до 20, местами до 28 м/с, в прибрежных районах и до ураганного. Циклон краем заденет и крайние западные провинции Франции, но здесь дожди будут носить кратковременный характер, да и ветер заметно слабее, 12-18 м/с.



Штормовой циклон в сфере своего влияния обусловит штормовую погоду со всеми вытекающими последствиями: возникновение нештатных ситуаций на дорогах, в сфере связи, возможно нарушение работы аэропортов, могут закрыть переправы.



Лишь к середине недели, когда антициклон отправится на восток, можно рассчитывать на улучшение погоды в Старом Свете / meteonovosti.ru /



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