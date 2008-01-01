

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Тайфун "Лан" на подступах к югу Японии



ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 20 октября



Тропический шторм, зародившийся на просторах Тихого океана, сегодня достиг стадии тайфуна, скорость ветра вблизи его центра составляет 45 м/с.



По предварительным расчетам японских метеорологов, "Лан" может выйти к южным островам Японии. С ним будут связаны сильные ливни , которые будут сопровождаться ураганными ветрами, что может привести к нештатным ситуация в сфере транспорта, связи, на побережье сильное волнение.



Тайфун, продвигаясь на северо-восток, на новой неделе может краем задеть юг Курильской гряды. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



