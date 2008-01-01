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Новости погоды

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Тайфун "Лан" на подступах к югу Японии

ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 20 октября

  Тропический шторм, зародившийся на просторах Тихого океана, сегодня достиг стадии тайфуна, скорость ветра вблизи его центра составляет 45 м/с.

По предварительным расчетам японских метеорологов, "Лан" может выйти к южным островам Японии. С ним будут связаны сильные ливни , которые будут сопровождаться ураганными ветрами, что может привести к нештатным ситуация в сфере транспорта, связи, на побережье сильное волнение.

Тайфун, продвигаясь на северо-восток, на новой неделе может краем задеть юг Курильской гряды. / meteonovosti.ru /
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