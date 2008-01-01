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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:53 Пятница, 20 октября

  Большая часть центрального месяца осени позади и пока, по сравнению с прошлым годом, погода балует москвичей теплом. Средняя за истекшие дни температура воздуха на 2-3 градуса превышает многолетние значения.

Сегодня в столице и ее окрестностях сохранится относительно теплая погода, но уже с субботы температура начнет понижаться.

Отрицательные значения температуры в ночные часы случаются 20 октября довольно часто, но таких морозов, какие были в далеком 1898 году не было уже более ста лет. Тогда под утро воздух остывал до -13.2 градусов, что стало суточным рекордом минимума непреодолимым до сих пор.

Но случались в это время и теплые дни. Так, в 1957 году в дневные часы воздух прогрелся до +17.4 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного максимума.

Сильными осадками отметился этот день в 1952 году. За сутки на московскую землю вылилось 16.1 мм при месячной норме 59 мм. / meteonovosti.ru /
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