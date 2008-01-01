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Новости погоды

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В Москве первый "минус"

ИА "Метеоновости" / 10:11 Пятница, 20 октября

  В тылу высокого циклона, чей приземный центр кружит над севером Западной Сибири, в столичный регион продолжают поступать новые порции арктического воздуха, и на высоте 1,5 км температура уже около -5 градусов.

У поверхности земли в первый раз с начала осеннего сезона зафиксирован "минус" в Москве, на юго-востоке в районе Бутово, в ночь на 20 октября воздух остыл до -1 градуса. Как предупреждало Московское Метеобюро, отрицательные значения не исключены на мостах и эстакадах. Прошедшей ночью температура -1.4 градуса наблюдалась на 24 км МКАД.

В Московской области отрицательные значения температуры уже были в сентябре нынешнего года. / meteonovosti.ru /
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