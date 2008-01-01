

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:37 Пятница, 20 октября



Предстоящим днём, несмотря на заметный рост атмосферного давления, и усиливающийся гребень антициклона с северо-запада, погода Московского региона будет ещё не совсем устойчивой. А вместе с северо-западными ветрами, преобладающими до больших высот, в Московию продолжит проникать ещё более прохладный воздух, вследствие чего дневной суточный ход температуры окажется совсем небольшим.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 20 октября ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 4..6, по области 2..7 градусов. Атмосферное давление подрастет и будет выше привычных значений примерно на 5 единиц. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Относительная влажность воздуха днем около 70%.



Такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций у метеочувствительных людей. Лишь рост атмосферного давления может стать причиной недомоганий у людей с собственным неустойчивым артериальным давлением. Постарайтесь использовать день для прогулок на свежем воздухе. Не следует забывать и о сезонной профилактике хронических заболеваний.



Геомагнитный фон 20 октября прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



