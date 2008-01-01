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Новости погоды

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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:34 Четверг, 19 октября

  Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 5..7 градусов, по области 3..8. Ветер северо-западный 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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