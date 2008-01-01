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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 19 октября



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, на северо-западе местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8 градусов, Северном 7-8 градусов, Северо-восточном 7-8 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 7-8 градусов; Южном 8 градусов; Юго-западном 7 градусов, Западном 7 градусов, Северо-западном 7 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 7-9 градусов, местами порывы ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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