Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 19 октября
В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, на северо-западе местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8 градусов, Северном 7-8 градусов, Северо-восточном 7-8 градусов, Восточном 7 градусов, Юго-восточном 7-8 градусов; Южном 8 градусов; Юго-западном 7 градусов, Западном 7 градусов, Северо-западном 7 градусов.
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В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 7-9 градусов, местами порывы ветра до 13 м/с. / meteonovosti.ru /