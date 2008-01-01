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Новости погоды

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Рекордное тепло у наших западных соседей

ИА "Метеоновости" / 13:24 Четверг, 19 октября

  Атлантические циклоны, смещаясь по северным морям, надежно защищают наших западных соседей от вторжения северных ветров. В минувшие сутки в большинстве областей Украины и республики Беларусь среднесуточная температура воздуха превысила средние многолетние значения на 6-8 градусов.

В среду в ряде городов температура воздуха установила новые суточные рекорды. В Беларуси городами-рекордсменами стали Пинск (Брестская область) со значением +20.9 (предыдущий рекорд 20.4 в 1966 году), Житковичи (Гомельская область) со значением 21.7 (предыдущий рекорд 20.1 в 1990 году), Гомель 21.1 (предыдущий рекорд 19.5 в 1998 году).

В Украине новые суточные рекорды температура установила в городах Чернигов, Конотоп, Ровно, Львов, Ивано-Франковск и ряд других городов. Везде дневная температура преодолела отметку +20 градусов, а в Ивано-Франковске повысилась даже до +25.2 градусов.

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