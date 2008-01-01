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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Четверг, 19 октября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8-9 градусов, Северном 7-8 градусов, Северо-восточном 7-8 градусов, Восточном 8 градусов, Юго-восточном 8-9 градусов; Южном 9 градусов; Юго-западном 8-9 градусов, Западном 7-8 градусов, Северо-западном 7-8 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8-9 градусов, местами порывы ветра до 12 м/с. / meteonovosti.ru /



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