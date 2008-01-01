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На европейской территории разгулялись сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 19 октября



Обширный циклонический вихрь, занимающий всю северную половину европейской территории, раскрутился до больших высот. Его центр хорошо прослеживается и в средней тропосфере. На западной окраине циклона наблюдаются большие градиенты атмосферного давления, что стало причиной сильных ветров не только в северных областях, но также в ряде центральных областей и в Поволжье.



Так, в минувшие сутки порывы ветра до 18 м/с отмечались в Татарстане, Оренбургской, Волгоградской, а также Ярославской областях. До 20 м/с разгонялся ветер в Архангельской области. Порывы в 27 м/с зафиксированы в Ненецком а.о.



В ближайшие сутки ветреная погода ожидается в Мурманской, Архангельской областях, в Ненецком а.о., Республике Коми и на всей территории Поволжья. / meteonovosti.ru /



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