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Новости погоды

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На европейской территории разгулялись сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 19 октября

  Обширный циклонический вихрь, занимающий всю северную половину европейской территории, раскрутился до больших высот. Его центр хорошо прослеживается и в средней тропосфере. На западной окраине циклона наблюдаются большие градиенты атмосферного давления, что стало причиной сильных ветров не только в северных областях, но также в ряде центральных областей и в Поволжье.

Так, в минувшие сутки порывы ветра до 18 м/с отмечались в Татарстане, Оренбургской, Волгоградской, а также Ярославской областях. До 20 м/с разгонялся ветер в Архангельской области. Порывы в 27 м/с зафиксированы в Ненецком а.о.

В ближайшие сутки ветреная погода ожидается в Мурманской, Архангельской областях, в Ненецком а.о., Республике Коми и на всей территории Поволжья. / meteonovosti.ru /
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